Violento asalto en Baradero: dos delincuentes armados robaron un auto y golpearon a la víctima

En la noche del martes, alrededor de las 21:45, un violento hecho de inseguridad se registró en un mayorista ubicado en la calle San Martín al 3300 de la ciudad de Baradero. Un empleado del comercio fue interceptado por dos delincuentes armados, quienes lo redujeron y lo golpearon en la cabeza con un arma de fuego, provocándole una herida cortante.

Los asaltantes se llevaron el automóvil en el que se trasladaba la víctima, además de todas sus pertenencias personales, entre ellas el teléfono celular y la billetera. Según se supo, los atacantes habrían aprovechado la zona descampada detrás del galpón para acercarse sin ser vistos, lo que hace suponer que el movimiento había sido previamente planificado.

Tras el hecho, la víctima logró dar aviso a los responsables del lugar y de inmediato se alertó a la policía, que desplegó un rápido operativo en la zona con varios móviles para intentar dar con los autores, aunque hasta el momento no se reportaron detenciones.

Con información de Fm Tiempo 103.5 – Baradero