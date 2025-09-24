San Pedro se prepara para vivir la 20° edición del Festival Country

Este fin de semana, San Pedro volverá a ser sede de uno de los encuentros más importantes de música country de la región. Desde el viernes al mediodía y hasta el domingo a la noche, la Avenida Costanera será escenario de la 20ª edición del Festival Country, un evento que reúne a artistas de Argentina y distintos países de América, con 70 shows programados y entrada libre y gratuita.

El festival nació en 2003 y, según la organización, “se consolidó como una referencia para miles de personas que celebran un encuentro donde, además de la música country, confluyen otros géneros que amplían la base de convocatoria y la diversidad del espectáculo”. La propuesta incluye presentaciones de blues, rockabilly, rock and roll, bluegrass, swing y más, además de la participación de escuelas de line dance, que tendrán su encuentro el domingo a las 10:30 con coreografías preparadas especialmente.

Auspiciado por la Municipalidad de San Pedro y producido por Country2.com junto al Club Independencia, el evento no se suspende por mal tiempo: “La entrada es gratuita, no se suspende por mal tiempo y, de ser necesario, se adapta a las condiciones que se presenten durante el fin de semana”, confirmaron los organizadores.

Con una programación renovada, el Festival Country reafirma su espíritu de “calidad musical, diversidad, integración regional y un fuerte sentido de comunidad”, consolidándose como una marca cultural con proyección internacional. La cobertura oficial se podrá seguir a través de Country2.com, Country2radio, Estación San Pedro FM 88.7, San Pedro Rock Radio y las redes @country2com.

Programación (sujeta a cambios y cancelaciones por mal clima)

Viernes 26 de septiembre

12:00 – The Olders – 12:25 – Old Richard & His Band – 12:50 – Los Grillos RNR – 13:15 – The Nashville Rebels – 13:40 – Marcos Lenn – 14:05 – Johnny Boy and the Dancing Crickets – 14:30 – Los Solitarios – 14:55 – No Way – 15:20 – Los Rodman – 15:45 – Jere Sills y Las Liebres – 16:10 – Tana Ramponi – 16:35 – Cosmofabrica Country – 17:00 – Bluesberry Band – 17:25 – Lajtavary Family Band – 17:50 – San Folk – 18:15 – La Taba Country – 18:40 – Sierra Ferrets – 19:05 – Frank Jacket y Los de Río Seco – 19:30 – King Bee – 19:55 – Pelvis – 20:20 – Tinta de Uba – 20:45 – Greentongues Freak Folk Music – 21:10 – Rock & Rule Swing Band – 21:45 – Naty Bravo – 22:15 – Far West

Sábado 27 de septiembre

11:00 – La Blue’s Ayres Band – 11:25 – Tumbleweed – 11:50 – The Reason – 12:15 – Los Bourbones – 12:40 – The Queen of Hearts & Los 4 de Copas – 13:05 – Gabriel Grätzer – 13:30 – Funkaster – 14:00 – Tributo a Johnny & June – 14:25 – Cincinato – 14:50 – Mila Barcala – 15:15 – Rodeos Honky-Tonk – 15:40 – Kurt’s Friend’s – 16:05 – Charlie Callthrop All Stars – 16:30 – Rock Idols – 17:00 – Billy La Rocka – 17:30 – Henry Donati & Southbound – 18:00 – Tennesse Country – 18:30 – Lustige Musikanten – 19:00 – Presumidos Country Music – 19:35 – Fernando Goin – 20:10 – Adrián Tigen – 20:45 – Fer Couto’s Wandering Souls – 21:20 – Johnny Tedesco

Domingo 28 de septiembre

10:30 – All Together 5 (Encuentro de Line Dance) – 11:00 – Cherry Collins – 11:25 – Sweet Simphony – 11:50 – Motorhome Roll Band – 12:15 – Alex Viera & The Trackers – 12:40 – Cuerdas Calientes – 13:05 – Los Búfalos Sedientos – 13:30 – Richard Lake – 13:55 – La Rockabilera del Sur – 14:20 – Pasto Loco – 14:45 – Los Caracoles Suicidas – 15:10 – Hot Pickin’ Brothers – 15:35 – Orlando Curti & The Groove Seekers – 16:05 – Angry Zeta – 16:40 – Renegades Country Band – 17:15 – Los Mentidores – 18:00 – Mack Stevens’ Sons of Sam – 18:35 – Countruck Band – 19:20 – Nobull Countrymusic – 20:05 – Vane & Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur – 21:00 – Final

Más información y programación completa en: www.country2.com