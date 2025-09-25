Otro detenido por una causa por abuso sexual

Ayer por la tarde, un operativo conjunto entre efectivos de la Comisaría local, el Gabinete Criminológico y la Sub DDI San Pedro permitió concretar la detención de un hombre de 40 años, sobre quien pesaba una orden judicial en el marco de una causa por abuso sexual.

La medida, dispuesta por el Tribunal Criminal de San Nicolás, se llevó a cabo en la vía pública, en inmediaciones de calle Ayacucho al 1500. El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde permanece alojado en el sector de calabozos, a disposición de la Justicia.