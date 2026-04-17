Violento asalto a trabajador de COOPSER en Santa Lucía: investigan a dos atacantes

Un empleado de la Cooperativa Eléctrica de San Pedro fue asaltado de forma brutal el jueves por la tarde en Santa Lucía, en un hecho que ya es materia de investigación policial. El ataque ocurrió sobre la calle Belgrano, cerca del acceso principal y en la zona del Club Central Córdoba, cuando dos delincuentes lo interceptaron con intenciones de robarle la moto.

De acuerdo con los primeros datos, la víctima intentó resistirse, lo que derivó en un forcejeo durante el cual recibió un disparo en la pierna. Testigos indicaron que los agresores intentaron efectuar otro tiro sin éxito y luego lo golpearon en la cabeza con un casco antes de escapar. El trabajador se encuentra fuera de peligro, mientras las autoridades analizan cámaras de seguridad para identificar a los responsables.