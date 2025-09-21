Violencia familiar: un hombre quedó preso por agredir a su pareja

Personal policial acudió a un llamado al 911 por un hecho de violencia familiar en calle Hermano Indio al 1600, donde un hombre de 29 años fue sorprendido agrediendo físicamente a su pareja, también de 29 años.

Los efectivos procedieron a la inmediata reducción y aprehensión del agresor, mientras que la víctima fue trasladada y asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro. Intervino la UFI N.º 11, que dispuso que el imputado permanezca alojado en sede policial acusado del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.