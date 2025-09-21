Grave accidente en Río Tala: motociclista sufrió amputación parcial de una falange tras un choque

En la noche de ayer se registró un accidente de tránsito en la Ruta Provincial N.º 1001, a la altura del acceso a Papel Prensa, en el carril Río Tala–San Pedro.

Por motivos que aún se investigan, una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre de 57 años, impactó por alcance contra una motocicleta marca Siam guiada por un hombre de 44 años. Como consecuencia del fuerte choque, el motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital Emilio Ruffa, donde los médicos constataron lesiones graves por amputación traumática de la tercera falange del dedo anular izquierdo.

En la causa interviene la UFI N.º 11 de San Pedro.