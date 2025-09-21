Delincuentes aprehendidos tras el robo de una motocicleta

En un rápido operativo, efectivos policiales de San Pedro lograron la aprehensión de dos jóvenes delincuentes de 15 y 20 años en la intersección de calles Güemes y Combate de Obligado. Momentos antes, ambos habían sustraído una motocicleta de 110 cc que se encontraba estacionada en calle Belgrano al 900.

Los implicados lograron encender el rodado utilizando un elemento tipo ganzúa, el cual fue secuestrado en su poder al momento de la detención. Intervino la UFI del Joven de San Nicolás, que dispuso la notificación de la causa y la entrega del menor a su progenitora, mientras que el mayor permanece alojado en sede policial a disposición de la Justicia.