Violencia de género y disparos: aprehenden a un hombre que se enfrentó a la policía

En el día de ayer, personal policial fue alertado mediante un llamado al 911 sobre la presencia de un hombre armado en la vía pública, en calle Cruz Rojas al 600. Al arribar al lugar, los efectivos identificaron al sospechoso, un masculino de 35 años, quien intentó darse a la fuga y, antes de ser reducido, efectuó un disparo con un arma de fabricación casera contra el personal policial, que resultó ileso. En su huida, el agresor descartó el arma en un descampado cercano, donde luego fue secuestrada.

De acuerdo a la denuncia, el individuo habría utilizado la misma arma para amenazar de muerte a su expareja, una mujer de 31 años que se encontraba dentro de su domicilio. La víctima logró escapar de la vivienda y dar aviso inmediato a las autoridades. Tras la aprehensión, fue asistida por profesionales de la Comisaría de la Mujer y la Familia. La causa quedó a disposición de la fiscalía local, que investiga los delitos de violencia de género, resistencia a la autoridad y abuso de arma.