Robo, fuga y hallazgo: recuperaron abandonada una Renault Duster que había sido sustraída

En el día de ayer, personal de la Comisaría junto al GTO San Pedro logró recuperar una Renault Duster que había sido sustraída el sábado por la noche. Tras diversas tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad, los efectivos identificaron el recorrido del rodado hasta localizarlo abandonado en la vía pública, en calle Ansaloni al 1900.

El vehículo, propiedad de un hombre de 82 años, fue hallado en buen estado general y puesto nuevamente a disposición del damnificado. La fiscalía local interviene en la causa para continuar con las diligencias y determinar la identidad del o los responsables del robo.