Cuenta regresiva para las Becas Progresar 2026: qué opciones siguen abiertas y cómo anotarse

El programa de asistencia educativa de la ANSES atraviesa sus últimos días de inscripción y todavía permanecen habilitadas algunas líneas para quienes deseen acceder al beneficio. Hasta el jueves 30 de abril podrán anotarse los estudiantes de Progresar Superior, Progresar Enfermería y Formación Profesional, mientras que la inscripción para Progresar Obligatorio, destinado a alumnos de primaria y secundaria, finalizó el pasado 24 de abril.

Según se informó, el monto de la beca en 2026 es de $35.000 mensuales. De ese total, los beneficiarios cobran un 80% cada mes, equivalente a $28.000, mientras que el 20% restante se abona al finalizar el ciclo lectivo una vez presentada la certificación de alumno regular. El trámite se realiza de manera online, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, completando la encuesta socioeconómica y verificando que la institución educativa valide los datos académicos.