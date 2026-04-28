Denuncian que le dieron el alta a una menor y horas después descubrieron que tenía una fractura de fémur

Una mujer de 32 años denunció en San Pedro un presunto caso de mala praxis tras la atención médica de su hija menor, quien había sufrido un accidente doméstico al caer de una escalera. Según relató, la niña fue atendida en la guardia del hospital local por una herida en la cabeza, donde le realizaron puntos de sutura y luego le otorgaron el alta sin estudios complementarios. Sin embargo, al regresar a su vivienda, la madre advirtió que la menor presentaba una grave lesión en la pierna izquierda, con signos evidentes de fractura.

Ante esta situación, volvió de urgencia al hospital, donde tras nuevos estudios se confirmó una fractura de fémur, por lo que la niña debió quedar internada y ser operada. La denunciante también acusó al personal de salud de haber tenido un trato inadecuado durante la primera atención y la internación, señalando que fue ignorada en reiteradas ocasiones e incluso responsabilizada por lo ocurrido. La Justicia investiga si existieron irregularidades en el procedimiento médico.