Vecinos redujeron a un delincuente que intentó robar una vivienda en Manuel Iglesias al 2800

Personal policial acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre un intento de robo en curso en la zona de Callejón Pascual, donde vecinos mantenían reducido a un sujeto. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la aprehensión ciudadana de un hombre de 32 años, quien momentos antes, junto a otros dos cómplices aún no identificados, había intentado ingresar a una vivienda ubicada en Manuel Iglesias al 2800, propiedad de una mujer de 41 años.

Según se informó, los delincuentes dañaron la reja de entrada con fines delictivos, pero fueron sorprendidos por la propietaria, que logró frustrar el hecho y dio aviso inmediato al 911. El aprehendido fue trasladado a la comisaría local, donde quedó alojado acusado del delito de robo en grado de tentativa, bajo intervención de la UFI N°7 de San Pedro. Las investigaciones continúan para dar con los demás involucrados.