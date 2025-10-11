Aprehendido por agredir a su ex pareja en una vivienda de calle Dr. Rojas al 1900

Personal policial acudió a un domicilio ubicado en Dr. Rojas al 1900, donde procedió a la aprehensión de un hombre de 40 años, acusado de haber agredido físicamente a su ex pareja, una mujer de 34 años, dentro de la vivienda.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro para recibir asistencia. Según informaron fuentes policiales, la mujer no radicó denuncia penal ni solicitó medidas cautelares. Interviene la UFI N° 7 del Departamento Judicial San Nicolás.