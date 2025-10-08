Joven herido tras un choque entre auto y moto en 3 de Febrero y Chivilcoy

Anoche, personal policial acudió a un accidente ocurrido en la intersección de avenida 3 de Febrero y Chivilcoy, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron un automóvil Citroën C3 azul, conducido por un hombre de 42 años, y una motocicleta Honda Wave 110 cc negra, guiada por un joven de 19 años.

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado consciente en ambulancia al Hospital local, donde se constató que presentaba lesiones leves, sin riesgo de vida. Interviene la Fiscalía local, que investiga las circunstancias del siniestro.