Vecino retiene a hombre de 47 años tras ingresar a su domicilio y amenazarlo

En la madrugada de hoy, personal policial de San Pedro logró la aprehensión de un hombre de 47 años tras recibir una alerta al número de emergencia 911. El hecho ocurrió en la intersección de calle R. Ansaloni con Fray Cayetano Rodríguez, donde el sujeto había ingresado al patio de un domicilio tras escalar un portón, siendo retenido por un vecino de 43 años que fue víctima de amenazas.

Al momento de la detención, los efectivos secuestraron guantes sintéticos negros que llevaba el imputado, además de elementos descartados durante la huida, como un teléfono celular y un gorro de lana. El hombre había sido visto previamente en actitud sospechosa por personal policial en la zona y, al intentar evitar ser identificado, emprendió la fuga. La fiscalía local dispuso la notificación de la causa, quedando el detenido alojado en el sector de calabozos a disposición de la Justicia.