Hombre con amplios antecedentes aprehendido tras sustraer elementos de un comercio

En la tarde de ayer, personal policial de San Pedro, junto al Gabinete Criminológico, logró esclarecer un hecho de robo denunciado por un ciudadano de 32 años. Tras intensas tareas investigativas, el sospechoso, un hombre de la misma edad, fue aprehendido mientras intentaba huir por un campo lindante a las vías del ferrocarril.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron en su poder un arma blanca y los elementos sustraídos en el robo. La fiscalía local intervino en el caso, disponiendo la notificación de la causa, mientras el detenido quedó alojado en el sector de calabozos a la espera de su primera remisión ante la justicia.