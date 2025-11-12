Una nena resultó herida tras un choque entre auto y moto en avenida 11 de Septiembre

En horas de la tarde del martes, personal policial acudió tras un llamado al 911 a la intersección de avenida 11 de Septiembre y calle Martín Fierro, donde se produjo una colisión entre un automóvil Fiat negro conducido por un hombre de 66 años y una motocicleta Honda 150 cc blanca, guiada por una mujer de 34 años que viajaba acompañada por una menor de 8 años.

Como consecuencia del impacto, la motociclista y la niña fueron trasladadas conscientes al Hospital local por una ambulancia, constatándose que la menor sufrió una fractura en la región de la tibia. Interviene la fiscalía local.