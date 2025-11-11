Paritaria Municipal: el Sindicato de Trabajadores Municipales rechazó la oferta del Ejecutivo y ratificó su pedido de aumento al básico

En el marco de una nueva reunión paritaria celebrada este martes, el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta, informó que rechazó la propuesta del Departamento Ejecutivo, que ofreció una suma no remunerativa de $50.000.

A través de un comunicado, el gremio expresó que no aceptará sumas “en negro”, dado que “no serían percibidas por los jubilados”, y ratificó su pedido de aumento de $150.000 al básico, a aplicar en tres cuotas de $50.000. Además, indicaron que, de no alcanzarse un acuerdo, evaluarán las acciones a seguir.

En la misma mesa, el sindicato de ATE planteó una suba del 15%, desdoblada con un 10% a percibir junto con los haberes de noviembre, mientras que UPCN acompañó la propuesta de ATE.

El Departamento Ejecutivo informó que evaluará ambas propuestas y las partes volverán a reunirse el jueves 13 de noviembre a las 12 horas, en busca de un acuerdo salarial que conforme a todos los sectores.