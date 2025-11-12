Detienen a un joven que le robó pertenencias a su madre en el barrio Fonavi

Personal policial, junto con efectivos de la UTOI San Nicolás, procedió a la aprehensión de un joven de 27 años en la intersección de calle Belgrano y Dr. Casella, dentro del barrio Fonavi.

Momentos antes, el sujeto había sustraído sin ejercer violencia una billetera con documentación, dinero en efectivo y un cargador portátil a su madre de 48 años. La víctima fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro.

Interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa y el alojamiento del aprehendido en el sector de calabozos, a la espera de su remisión a sede judicial.