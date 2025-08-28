Dos menores heridos por quemaduras durante una quema de residuos

Dos menores resultaron heridos este jueves por la tarde al producirse la explosión de un aerosol en medio de una quema de residuos, en inmediaciones de calle General Pueyrredón al 1800. Al lugar acudieron Policía, Bomberos y el SAME, constatando que ambos presentaban quemaduras de distinta consideración.

Uno de los chicos sufrió lesiones en las manos, mientras que el otro, en estado más delicado, registró quemaduras en el 60% de su cuerpo, aunque sin compromiso de las vías respiratorias. El menor fue intervenido en quirófano y permanece a la espera de una derivación a un centro de mayor complejidad.