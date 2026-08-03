Una mujer fue detenida por un robo en una vivienda tras un rápido operativo policial

Una mujer mayor de edad fue aprehendida este lunes por personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro, acusada de participar en un robo agravado por efracción cometido en una vivienda de calle Uruguay al 1900.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Almafuerte y Beaumont, donde los efectivos lograron interceptar a la sospechosa luego de que, junto a un cómplice que consiguió escapar, ingresara a la propiedad tras violentar la reja de una ventana y sustrajera diversas pertenencias. En poder de la mujer se recuperaron los elementos robados, que posteriormente fueron reconocidos y restituidos a la víctima.

La causa quedó a cargo de la UFI N.º 11, que dispuso la notificación de la imputada conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal. La mujer permanece alojada en la dependencia policial a la espera de ser indagada, mientras continúan las tareas para identificar y detener al segundo involucrado.