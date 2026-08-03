COOPSER realiza un corte de luz por tareas de mantenimiento urgente
Antes de comenzar la jornada, COOPSER informó que este lunes se llevará adelante un corte programado del suministro eléctrico debido a tareas de mantenimiento urgentes en una línea de baja tensión.
La interrupción del servicio está prevista entre las 8:00 y las 10:30 y afectará a los siguientes sectores de la ciudad:
Irigoyen (mano impar), del 401 al 705.
Arnaldo (mano impar), del 101 al 395.
Arnaldo (mano par), del 160 al 300.
Desde la cooperativa solicitaron comprensión a los vecinos por las molestias ocasionadas y recordaron que los trabajos tienen como objetivo garantizar el correcto funcionamiento de la red eléctrica.