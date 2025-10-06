Una de piratas: delincuentes abordaron y robaron un buque que navegaba a la altura de San Nicolá

Alrededor de las 03:15 horas del 1º de octubre, el buque motor “ROSA” se encontraba en tránsito procedente del Puerto de Buenos Aires con destino a Asunción, transportando 2.628 toneladas de mercadería en contenedores.

Durante un recorrido rutinario por cambio de guardia, el marinero de guardia, Matías David Piñánez Servín, advirtió la presencia de varias personas extrañas a bordo, quienes, al ser descubiertas, se arrojaron al agua y escaparon en una lancha de color rojo y amarillo que se hallaba amarrada al buque por su banda de estribor.

Tras la inspección de la tripulación, se constató el faltante de una motobomba y otros artículos menores. No se registraron personas heridas, aunque el hecho generó preocupación entre los tripulantes y volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de las embarcaciones durante la navegación nocturna en el río Paraná.

La información fue confirmada por la gerencia de Naviship Paraguay S.A. y por la Prefectura Naval Argentina (PNA) de San Nicolás, autoridad que intervino inmediatamente tras la notificación del baqueano del buque, Juan Fleitas, al Centro de Control de Tráfico (L6G).

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina realizaron un patrullaje por la zona, aunque no se hallaron rastros de la embarcación utilizada por los delincuentes.

Operadores consultados señalaron que este tipo de ataques no son hechos aislados, sino parte de una problemática creciente de inseguridad fluvial, con zonas críticas entre San Nicolás, Ramallo, Rosario y San Lorenzo, donde se registran intentos de robo, vandalismo y abordajes ilícitos.