Marsupial de la edad de hielo hallado en San Pedro, publicado por prestigiosa revista internacional

La prestigiosa revista científica Journal of South American Earth Sciences acaba de publicar el estudio pormenorizado de uno de los fósiles hallados por el Museo Paleontológico de San Pedro.

El ejemplar, hallado en septiembre de 2018 por Julio Simonini, integrante del Grupo Conservacionista de Fósiles, es el único resto de cráneo de la especie Lestodelphys juga, conocida previamente sólo por las mandíbulas y la dentición inferior.

La pieza, que apenas mide algo más de 2 centímetros de largo, corresponde a la porción rostral del cráneo con dentición de un pequeño marsupial que habitó San Pedro durante la Edad de Hielo.

El estudio del fósil fue realizado por las paleontólogas Catalina Suárez (IANIGLA, CONICET), Malena Lorente (FCNYM-UNLP) y Analía Forasiepi (IANIGLA-CONICET), junto a Damián Voglino (Museo de Ciencias Naturales A. Scasso de San Nicolás) y José Luis Aguilar (Museo Paleontológico de San Pedro).

Dibujo: Miguel Ángel Lugo para Museo Paleontológico de San Pedro.