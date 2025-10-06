Hockey: el Sub 16 del Náutico San Pedro se consagró campeón regional en Bahía Blanca

El equipo Sub 16 del Club Náutico San Pedro se consagró este domingo campeón del Campeonato Regional de Clubes disputado en Bahía Blanca, tras vencer en la final a Polideportivo Villa Gesell por 2 a 1.

Los goles del triunfo fueron convertidos por Bernardita Cejas Duarte, elegida además como la mejor jugadora de la final, y por Faustina Franzoia, coronando un torneo perfecto en el que el Celeste ganó cuatro partidos y empató uno.

A lo largo del certamen, Náutico mostró un gran nivel colectivo: en semifinales goleó 5 a 1 a Universitario de Bahía Blanca, y en la fase inicial superó 6 a 0 a Sporting de Mar del Plata, 3 a 0 a Rivadavia de Lincoln, y empató 0 a 0 con Polideportivo Villa Gesell.

Además, el equipo se llevó la valla menos vencida del torneo, con solo dos goles en contra, mérito de Felicitas Capetillo, figura bajo los tres palos.

El plantel campeón estuvo integrado por: Alma Muñoz, Almendra Santi, Bernardita Cejas Duarte, Catalina Olivera, Delfina Pitzinger, Emilia Picornell, Faustina Franzoia, Felicitas Capetillo, Isabella Biain, Jazmín Calabressi, Julia Gispert, Justina Noseda, Mailin Zuvilivia, Martina Pitzinger, Renata Cao, Sara Podestá y Yasmin Muratone.

La dirección técnica estuvo a cargo de Jordana Bitonte, acompañada por Candela Garrote, mientras que Rocío Rodríguez se desempeñó como jefa de equipo.

Vale destacar que gran parte de este plantel ya había logrado el título del CRC Sub 14 en Pinamar el año pasado, mostrando la continuidad y el crecimiento de una camada que sigue dejando huella en el hockey celeste.