Una adolescente resultó lesionada tras un choque entre una moto y una pickup

Un accidente de tránsito ocurrió en la tarde del miércoles en la intersección de calle Gomendio y Rafael Obligado, donde una motocicleta 110 cc, conducida por una adolescente de 17 años, colisionó con una pickup manejada por un joven de 20 años.

Como consecuencia del impacto, la motociclista fue trasladada al Hospital local por una ambulancia del SAME 107, donde los médicos constataron lesiones de carácter leve, salvo complicaciones posteriores.

En el lugar trabajó personal policial, y la causa quedó en etapa de investigación, con intervención de la UFI N°11, a cargo de la Dra. Viviana Ramos.