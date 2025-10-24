Allanamiento en Riobamba y 39: la Policía esclareció un caso de robo y amenazas

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal San Pedro llevó adelante un allanamiento en el marco de una investigación por amenazas y robo, que permitió identificar al presunto autor, un hombre de 31 años.

El procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, se realizó en una vivienda ubicada en calles Riobamba y 39, donde el acusado fue aprehendido y se secuestró un teléfono celular vinculado a la causa.

Interviene la UFI N.º 7 de San Nicolás, que dispuso el secuestro del elemento, la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y la posterior liberación del imputado, quien permanece a disposición de la Justicia.