Alerta naranja por tormentas: se esperan fuertes lluvias, ráfagas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas para San Pedro y la región, que comenzará a regir desde las últimas horas de este jueves. Se prevé la llegada de tormentas de variada intensidad, que se intensificarán durante la noche y alcanzarán su máximo desarrollo en la mañana del viernes.

De acuerdo al pronóstico, se esperan acumulados de lluvia entre 20 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superar los 100 milímetros de manera puntual. Además, las tormentas podrían estar acompañadas por fuertes ráfagas de viento de entre 70 y 80 km/h, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. En forma aislada, las ráfagas podrían llegar hasta 90 o 100 km/h.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar circular durante el desarrollo del temporal, y asegurar objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento.