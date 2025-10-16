Un motociclista resultó con lesiones leves tras un choque en Rómulo Naón al 2400

En la mañana del martes, personal policial intervino en un accidente de tránsito ocurrido en calle Rómulo Naón al 2400, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron una camioneta Ford F-100 blanca, conducida por un hombre de 45 años, y una motocicleta Honda Titan 150 cc, guiada por un joven de 26 años.

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado consciente por una ambulancia al Hospital Subzonal San Pedro, donde se le diagnosticaron lesiones leves. En el hecho interviene la Fiscalía local, que instruye las actuaciones correspondientes.