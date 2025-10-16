Aprehendido por agredir a su ex pareja

En la mañana del lunes, personal policial acudió a un domicilio ubicado en calle Salta al 1300, tras un llamado que alertaba sobre un episodio de violencia de género. En el lugar, los efectivos aprehendieron a un hombre de 29 años, quien momentos antes había agredido físicamente a su ex pareja, una mujer de 27 años.

La víctima fue trasladada y asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, mientras que el agresor quedó alojado en el sector de calabozos. Por disposición de la Fiscalía local, fue notificado de la causa penal iniciada en su contra.