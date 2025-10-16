Aprehendieron a un joven con una licencia de conducir apócrifa en un control vehicular

Durante un operativo de control de tránsito realizado en la intersección de Bartolomé Mitre y Avenida Paraná, personal policial de San Pedro, en trabajo conjunto con efectivos de la UTOI San Nicolás, procedió a la aprehensión de un joven de 22 años que circulaba a bordo de una motocicleta 110 cc.

Al ser identificado, el conductor presentó una licencia nacional de conducir apócrifa, por lo que se dio intervención a la Fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa, el secuestro del documento falsificado y la retención del motovehículo, quedando a disposición del Juzgado de Faltas de San Pedro.