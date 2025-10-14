Un menor de 12 años fue aprehendido tras robar un celular del interior de un auto
Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) aprehendió en la vía pública, en la intersección de Bartolomé Mitre y Martín Fierro, a un menor de 12 años que momentos antes había sustraído un teléfono celular iPhone 16 Pro Max del interior de un automóvil estacionado en Riobamba y Belgrano, propiedad de una mujer de 46 años.
El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad de un comercio cercano, lo que permitió identificar rápidamente al autor y recuperar el dispositivo. Tras la intervención policial, el menor fue notificado del inicio de la causa y luego entregado a su progenitora, conforme lo dispuesto por la UFI del Joven en turno.