Buscan a un joven de 21 años desaparecido desde el viernes

Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Matías Gabriel Torres, un joven de 21 años que se ausentó de su domicilio en San Pedro el viernes 10 de octubre de 2025, sin que hasta el momento se conozca su destino.

Matías es de contextura delgada, tez trigueña, mide 1,60 metros, tiene ojos marrones y cabello castaño corto con flequillo. No posee tatuajes, piercings ni cicatrices visibles. Al momento de ausentarse vestía remera negra de mangas cortas, pantalón jogging negro y zapatillas grises con una “N” en el lateral. No llevaba mochila, documento ni dinero, y no cuenta con teléfono celular ni redes sociales.

Se informó además que requiere medicación (insulina), presenta adicciones y es reincidente en ausentarse de su hogar.

Ante cualquier información que pueda contribuir a su localización, se solicita comunicarse de inmediato a los teléfonos:

03329-488917 (DDI Baradero)

03329-425221 (Comisaría San Pedro)

Subdelegación Departamental de Investigaciones Baradero.