Detuvieron a un hombre de 53 años en un allanamiento por una causa delictiva

Personal del Gabinete Criminológico de la dependencia local llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Almafuerte al 3500, en el marco de una investigación por un hecho delictivo.

Durante el procedimiento, los efectivos aprehendieron al morador, un hombre de 53 años, y secuestraron diversos elementos de interés para la causa.

El detenido fue notificado de la formación de causa y permanece alojado en los calabozos de la dependencia policial, a disposición de la justicia.