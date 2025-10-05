Un joven fue atropellado en plena madrugada y el conductor se presentó luego en la comisaría

En horas de la madrugada, personal policial se constituyó en la intersección de Combate de Obligado y Lucio Mansilla, donde un joven de 29 años que caminaba por la zona fue asistido por el SAME 107 y trasladado a la guardia del Hospital Municipal tras sufrir lesiones en un accidente de tránsito.

De acuerdo a los primeros testimonios recogidos en el lugar, la víctima habría sido impactada por una camioneta que luego se retiró de la escena.

Horas más tarde, un hombre de 47 años se presentó de forma espontánea en la Comisaría, manifestando ser el conductor de una camioneta Toyota Hilux blanca que circulaba por Lucio Mansilla, y que al llegar a la intersección con Combate de Obligado sintió un impacto en la parte delantera del vehículo. El conductor explicó que continuó la marcha porque en ese momento llovía torrencialmente y la visibilidad era nula, desconociendo con qué había colisionado.

El hombre se puso a disposición de la Justicia, mientras que la Fiscalía local inició las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.