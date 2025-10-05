Accidente entre una moto y una camioneta en Pavón y Chivilcoy: una mujer resultó con lesiones leves

En la jornada de ayer, personal policial acudió a la intersección de calle Pavón y Chivilcoy, tras un llamado al 911 que alertó sobre un accidente de tránsito. Por motivos que aún se tratan de establecer, colisionaron una camioneta Volkswagen Saveiro blanca, conducida por un joven de 23 años, y una motocicleta Corven 110 cc azul, guiada por una mujer de 49 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor fue trasladada consciente en ambulancia al Hospital Municipal, donde se constató que sufrió lesiones de carácter leve, salvo complicaciones posteriores.

En el lugar trabajó personal policial y se dio intervención a la UFI N° 7, que continúa con las actuaciones de rigor para determinar las causas del siniestro.