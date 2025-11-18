Un hombre resultó herido tras un choque entre una camioneta y un auto en la zona de Molina y Carlos Gardel

En la tarde de ayer, por motivos que aún son materia de investigación, se produjo un choque en la intersección de Molina y Carlos Gardel, en esta ciudad. El siniestro involucró a una camioneta Ford color beige, conducida por un hombre de 50 años y acompañado por otro de 36, y a un automóvil Chevrolet gris, manejado por un hombre de 62 años.

A raíz del impacto, el conductor de la camioneta debió ser trasladado en ambulancia al Hospital local, donde se constató que sufrió una fractura en el hombro derecho. La Fiscalía local tomó intervención para determinar las causas del accidente y avanzar con las actuaciones correspondientes.