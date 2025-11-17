Investigan un hecho de robo en una vivienda de la zona de Emilio Frers y Rivadavia

Una vecina de la zona de Emilio Frers y Rivadavia denunció el pasado 12 de noviembre que delincuentes ingresaron a su vivienda mientras se encontraba ausente entre las 18 y las 21.30, y le sustrajeron un Smart TV de 42 pulgadas. Los autores forzaron la puerta principal para concretar el robo, por lo que la Fiscalía dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula “Robo”, con intervención de la UFI Nº 7.

Personal del GTO, tras un minucioso análisis de cámaras particulares y del Centro de Monitoreo, logró obtener imágenes clave que permitieron identificar a dos sospechosos con antecedentes por hechos similares y a una motocicleta 110 cc utilizada para llegar y huir del lugar. Con estos elementos, la Fiscalía solicitó allanamientos en los domicilios de ambos hombres, los cuales se concretaron en horas de la tarde en viviendas de Mateo Sbert al 1900 y Manuel Iglesias al 2200.

Durante los operativos, los sospechosos no se encontraban en sus casas, pero se secuestraron prendas de vestir coincidentes con las que usaban en las filmaciones, y la motocicleta registrada en las cámaras al momento del robo. Aunque el televisor sustraído aún no fue recuperado, la investigación continúa y se aguardan nuevas directivas judiciales respecto de los individuos ya identificados.