Detienen a un joven y secuestran una moto con adulteraciones en su chasis

En un operativo realizado en la tarde de ayer, personal policial de esta dependencia, junto con efectivos de UTOI San Nicolás, aprehendió a un joven de 21 años en la intersección de Benefactora Sampedrinas y San Bozzano.

El individuo circulaba en una motocicleta Honda Wave negra de 110 cc, la cual fue secuestrada luego de que los agentes constataran una adulteración en el número de cuadro. La Fiscalía local interviene en la causa para avanzar con las actuaciones correspondientes.