Un hombre fue detenido por golpear a su ex pareja

En la jornada de ayer, personal policial acudió a un llamado de emergencia al 911 por un hecho ocurrido en calle Dávila al 1200. En el lugar, fue aprehendido un hombre de 30 años que momentos antes había agredido físicamente a su ex pareja, una joven de 25 años, dentro de su domicilio.

La Fiscalía local dispuso la notificación de la causa por lesiones leves y el traslado del detenido a los calabozos. En tanto, la víctima recibió asistencia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro.