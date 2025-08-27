Joven motociclista lucha por su vida tras brutal choque con camioneta

Un joven motociclista sufrió graves heridas al protagonizar un accidente con una camioneta en la intersección de avenida 3 de Febrero y Don Segundo Sombra, cerca del mediodía del lunes. Por motivos que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron y el conductor del rodado menor llevó la peor parte.

El herido fue asistido por personal del servicio de emergencias y trasladado al Hospital local, donde se confirmó que presentaba lesiones en la zona cervical a pesar de tener casco. Permanece en terapia intensiva, a la espera de ser derivado a un centro de mayor complejidad por decisión de los médicos.