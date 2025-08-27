Canalweb San Pedro
Joven motociclista lucha por su vida tras brutal choque con camioneta

Redacción CWSP

Un joven motociclista sufrió graves heridas al protagonizar un accidente con una camioneta en la intersección de avenida 3 de Febrero y Don Segundo Sombra, cerca del mediodía del lunes. Por motivos que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron y el conductor del rodado menor llevó la peor parte.

 

El herido fue asistido por personal del servicio de emergencias y trasladado al Hospital local, donde se confirmó que presentaba lesiones en la zona cervical a pesar de tener casco. Permanece en terapia intensiva, a la espera de ser derivado a un centro de mayor complejidad por decisión de los médicos.

 

 