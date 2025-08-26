Joven de 19 años herido con arma blanca en Hermano Indio

Un llamado de emergencia al 911 alertó sobre la presencia de un herido en un pasillo de la zona conocida como Hermano Indio. Al llegar, efectivos policiales constataron que la víctima había sido asistida y trasladada por el servicio de emergencias 107 al Hospital Subzonal San Pedro.

Se estableció que el lesionado es un joven de 19 años, quien sufrió una herida corto punzante en su pierna derecha. La Fiscalía local tomó intervención para investigar las circunstancias del hecho.