Un camión que transportaba vehículos Jeep 0 km se despistó en la Ruta 1001

Un camión de gran porte que transportaba vehículos marca Jeep 0 km protagonizó un accidente en la Ruta 1001, a pocos metros del acceso a la ciudad. Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado y terminó saliendo de la calzada, quedando parcialmente dentro de un zanjón lateral.

El siniestro ocurrió cuando el camión ingresaba a San Pedro y, pese al impacto, no se registraron heridos. Personal policial y de tránsito trabajó en el lugar para asistir al conductor y garantizar la seguridad vehicular en la zona hasta que el transporte fue retirado.