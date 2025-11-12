Puerto: arribó el buque Lignum Link cargará más de 12 mil toneladas de granos con destino a Estados Unidos

En el marco de las actividades programadas en el puerto de San Pedro, este lunes 11 de noviembre por la tarde arribó el buque Lignum Link, de bandera singapurense, con una eslora de 183 metros, procedente de San Nicolás.

La embarcación amarró en el muelle del Elevador para iniciar la carga de aproximadamente 3.900 toneladas de soja y 8.220 toneladas de girasol, mercadería con destino final a Estados Unidos.

La operatoria se desarrolla conforme a los procedimientos habituales y bajo supervisión de las autoridades portuarias locales.