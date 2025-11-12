Hospistal Privado SADIV: Nuevo canal para solicitar turnos de diagnóstico por imágenes a través de whatsapp

El Hospital Privado SADIV incorporó una línea exclusiva de WhatsApp destinada a la solicitud de turnos para el servicio de Diagnóstico por Imágenes, con el objetivo de agilizar la gestión y ofrecer una atención más rápida y cómoda a los pacientes.

El número habilitado es (3329) 578473, disponible solo para mensajes.

Desde la institución recordaron que el resto de las gestiones y consultas generales continúan realizándose mediante la línea telefónica habitual: (3329) 431700.