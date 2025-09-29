Un camión que transportaba pollos, volcó en la Ruta 191

Un camión de la empresa Procesadora Vicola del Medio S.A. protagonizó un accidente este lunes en la Ruta 191, a la altura del km 18, a pocos kilómetros del puente de la Ruta 9.

Por causas que se tratan de establecer, el rodado volcó y quedó obstruyendo ambos carriles, lo que generó complicaciones en la circulación.

Se montó un operativo de tránsito para ordenar el paso de los vehículos hasta que el camión pudo ser removido de la calzada. Hasta el momento no se reportaron víctimas graves.