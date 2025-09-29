Récord de público en la 20ª edición del San Pedro Country Music Festival

La 20ª edición del San Pedro Country Music Festival se desarrolló este fin de semana en nuestra ciudad y reunió a miles de amantes de la música, marcando un récord de asistencia en la historia del evento.

Desde el mediodía del viernes hasta el domingo por la noche, la Avenida Costanera recibió a artistas de Argentina y América con más de 70 shows en vivo, en un festival que combinó música country, blues, rockabilly, rock and roll, bluegrass, swing y mucho más.

El festival, que nació en 2003 y se consolidó como un referente en Sudamérica, contó con la producción de Gustavo Laurino y Country2.com, junto al Club Independencia, y con el acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro. Entre las actividades destacadas, se llevó a cabo el tradicional encuentro de escuelas de line dance, que tuvo lugar el domingo a las 10:30 y fue uno de los momentos más esperados por el público.