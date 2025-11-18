Un adolescente de 13 años intentó robar una moto y fue entregado a sus padres

En un operativo realizado en Petrona Simonino y Sargento Selada, personal policial aprehendió a un adolescente de 13 años que instantes antes había intentado robar una motocicleta perteneciente a un hombre de 73 años, utilizando intimidación verbal.

El menor fue trasladado a la dependencia policial, donde intervino la Fiscalía del Joven de San Nicolás, que dispuso la notificación de la causa y su entrega a los progenitores. Las actuaciones continúan bajo los protocolos correspondientes para menores involucrados en hechos delictivos.