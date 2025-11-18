Alerta amarilla por arsénico: recomiendan no beber agua de pozo de varias localidades bonaerenses

Un informe reciente del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) encendió alarmas en toda la provincia tras actualizar el Mapa de Arsénico y revelar la presencia de sustancias tóxicas en el agua de más de 20 municipios bonaerenses. Según el estudio, más de 4 millones de personas en el país podrían estar consumiendo agua con niveles de arsénico superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre los municipios señalados, San Pedro fue ubicado dentro de la zona amarilla, categoría que indica que la población debe mantenerse en alerta por el riesgo potencial de enfermedades asociadas al consumo prolongado de agua con arsénico. Esta clasificación no implica un riesgo inmediato, pero sí advierte sobre la necesidad de controles más estrictos y eventuales medidas preventivas.

El relevamiento se basó en más de 350 muestras de aguas subterráneas y determinó tres niveles de riesgo: verde (agua segura), amarillo (alerta sanitaria) y rojo (no apta para beber ni cocinar). En la provincia, municipios como Chivilcoy, Escobar, Mercedes y Almirante Brown fueron catalogados en zona roja, mientras que, además de San Pedro, otras localidades como Baradero, Junín, Olavarría y Villa Gesell quedaron dentro de la franja amarilla. Las autoridades sanitarias locales deberán evaluar los resultados y avanzar en nuevas mediciones y controles para garantizar la seguridad del servicio de agua potable.

