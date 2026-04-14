Tres menores aprehendidas tras una tentativa de robo en la vía pública

En un rápido accionar policial, tres menores de edad —de 17, 15 y 14 años— fueron aprehendidas acusadas de protagonizar una tentativa de robo en la ciudad.

El hecho ocurrió en la intersección de Bozzano y Manuel Iglesias, donde, según informaron fuentes policiales, las jóvenes habrían agredido a dos chicas de 17 y 18 años para sustraerles un teléfono celular iPhone XR de color rojo. Tras el ilícito, se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta Keller 110 cc de color negro.

A partir de un operativo conjunto entre personal del Grupo Táctico Motorizado y efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC), las sospechosas fueron interceptadas y aprehendidas en Ayacucho al 1000.

Interviene la Fiscalía del Joven, que dispuso la notificación de la causa, la restitución del teléfono a su propietaria y la entrega de las menores a sus respectivos adultos responsables.